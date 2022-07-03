Киеву и Западу не поздоровится в случае провокаций на территории РФ – Захарова

Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если они продолжат провокации на территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар ВСУ по Белгороду.

"Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится", – сказала она.

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