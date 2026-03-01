Иран начал ракетную атаку на Израиль. Об этом сообщает государственное телевидение Исламской Республики.

Совет экспертов Ирана проведет экстренное заседание 1 марта, чтобы приступить к процедуре избрания нового верховного лидера страны после гибели Али Хаменеи во время атаки США и Израиля по иранской территории. При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что теперь договориться с Исламской Республикой стало легче.

