Эксперт рассказала, как выбрать многоразовую бутылку для воды

По словам химика Александры Франц, стеклянные бутылки самые экологичные. В них не портится вкус жидкостей и не окисляются продукты. Однако это самый хрупкий и тяжелый материал. Также можно приобрести металлические емкости из нержавеющей стали или алюминия.

Кроме того, Франц советует обратить внимание на детали бутылки. Крышка должна плотно прилегать, а также не должно быть никаких швов и зазубрин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.