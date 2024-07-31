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31 июля, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать многоразовую бутылку для воды

Эксперт рассказала, как выбрать многоразовую бутылку для воды

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По словам химика Александры Франц, стеклянные бутылки самые экологичные. В них не портится вкус жидкостей и не окисляются продукты. Однако это самый хрупкий и тяжелый материал. Также можно приобрести металлические емкости из нержавеющей стали или алюминия.

Кроме того, Франц советует обратить внимание на детали бутылки. Крышка должна плотно прилегать, а также не должно быть никаких швов и зазубрин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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