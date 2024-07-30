Почти 4 тысячи москвичей посетили центры ментального здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 4 000 москвичей посетили центры ментального здоровья в первые месяцы их работы, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Открытие центров ментального здоровья – важный шаг в развитии системы психологической помощи москвичам. Мы видим, что такие учреждения востребованы и необходимы", – сказала она в беседе с ТАСС.

Она отметила, что зачастую пациенты обращаются с жалобами не столько на физическое, сколько на психологическое состояние. В результате более 60% обратившихся за помощью в центры были направлены врачам городских поликлиник, которые при необходимости могут записать пациента напрямую, обеспечив "бесшовную" маршрутизацию.

"Всего в центрах было проведено около 9 000 консультаций, из них более 900 – в формате групповых занятий", – добавила она.

Горожане уже оценили как индивидуальные консультации, так и психологические тренинги и процедуры инструментальной терапии. Заммэра заключила, что власти продолжат развивать это направление, чтобы каждый москвич смог получать квалифицированную помощь.

Два первых Центра ментального здоровья начали работу в Богородском и Таганском районах столице в мае – июне этого года. В первую очередь здесь помогают москвичам с психосоматическими расстройствами. В частности, для лечения специалисты могут использовать очки виртуальной реальности, которые помогают справиться с тревогой и стрессом.

