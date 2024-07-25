Эксперт Павлова рекомендовала не оставлять воду в машине летом из-за риска отравлений

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Летом не стоит оставлять в машине бутилированную воду, она портится и может спровоцировать недомогание. Об этом Агентству "Москва" рассказала специалист МосГИК Елена Павлова.

"Причиной может служить несоблюдение температурных режимов транспортировки и хранения питьевой воды, так как при повышении температуры, установленной производителем, и воздействии солнца начинается рост микроорганизмов", – пояснила она.

Эксперт рекомендовала держать питьевую воду в термосумке. Так вода будет защищена от нагревания и проникновения прямых солнечных лучей.

Срок годности и условия хранения питьевой воды устанавливает производитель. Как отметила Павлова, температурный режим хранения обычно составляет от 2 до 25 градусов. После вскрытия упаковки воду обычно хранят при закрытой крышке и соблюдении условий хранения от 5 до 10 дней.

По словам эксперта, в магазине лучше отдавать предпочтение природной питьевой воде или столовой природной минеральной воде, где сохраняется естественный химический состав и содержатся биологически активные компоненты.

"Если в наименовании питьевой воды нет слов "природная", даже если указана артезианская скважина, – значит перед вами обработанная питьевая вода", – подчеркнула Павлова.

Как ранее сообщил Роспотребнадзор, в 2024 году в России были зарегистрированы единичные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Ситуация с данным заболеванием остается на контроле ведомства.

Основным механизмом заражения является укус кровососущего комара, напомнили в ведомстве. Кроме того, необходимо отслеживать наличие емкостей с затхлой водой и избегать заболоченных мест. Стоит выбирать закрытую одежду для посещения лесопарковых зон и берегов водоемов.