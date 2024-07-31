Дождь с грозой ожидаются в Москве 31 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и дождь с грозой ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 31 июля, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 20 до 22 градусов, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов. Северно-западный и западный ветра будут дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, при грозе ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 12 до 19 часов 31 июля.

Дожди различной интенсивности будут идти в столице до воскресенья, 4 августа. Причиной тому – глубокий высотный циклон. Он же принес в столичный регион похолодание до 20 градусов, которое продлится до 6 августа.

