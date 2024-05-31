Москва 24 показала свадьбы жителей столицы во Дворце бракосочетаний на ВДНХ

Москва 24 запустила рубрику "Теле-теле-тесто", в которой показывают свадьбы москвичей. 31 мая около 20 пар поженятся во Дворце бракосочетаний на ВДНХ. Его построили 85 лет назад и стилизовали под особняк XVII века.

Кроме того, торжественные церемонии проходят в ЗАГСах, а также более чем в 50 локациях, среди которых канатная дорога, парки, спортивный стадион и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

