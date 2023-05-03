Астролог перечислила три причины проблем с замужеством

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Пораженная Луна в гороскопе, негорящее Солнце, а также невыполненные первостепенные кармические задачи могут препятствовать вступлению в брак. Об этом Москве 24 рассказала астролог Татьяна Стрельцова.

По ее словам, некоторым людям по судьбе важнее всего реализоваться не в супружеских отношениях, а в других сферах: творчестве, карьере и так далее.

"Если это связано с кармическими задачами, то пока они не будут реализованы, вступить в брак может и не получиться. Чтобы человек таким образом не убежал со своего пути", – отметила астролог.





Татьяна Стрельцова астролог Мешать выйти замуж или жениться может и Луна. В гороскопе она отвечает за наше ощущение безопасности и восприятие внешнего мира. Если она поражена, возникают различные неудачные сценарии любовных отношений.

Стрельцова пояснила, что при пораженной Луне человек может испытывать бессознательное желание одиночества и свободы и поэтому "выпрыгивать" из отношений, чтобы не связывать ими себя. Либо впадать в жертвенную любовь: например, выбрать возлюбленного, который уже имеет семью, объяснила Стрельцова.

Астролог добавила, что иногда вступить в брак не получается из-за несоответствия человека, которого притягивает Вселенная, образу идеального супруга. По мнению эксперта, такое обычно происходит, когда Солнце в гороскопе не "горит".



астролог Татьяна Стрельцова В этом случае важно прорабатывать Солнце. Потому что, если человек живет только по Луне, идеальный партнер его не видит и не приходит в его жизнь.

Кроме этого, есть люди, которым ранний брак просто может быть вреден. Им необходимо созреть, прежде чем вступить в семейные отношения. Часто такое бывает, когда Сатурн – планета организации и ответственности, причастна к дому брака.

"В этом случае супружество складывается удачно в 29 лет и старше", – отметила астролог.



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