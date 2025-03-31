Апрель в Москве начнется с дождливой погоды. Городские службы перешли в режим повышенной готовности. Кроме того, в городе принимаются меры по защите от порывов ветра домов и транспорта.

Как сообщил заммэра Петр Бирюков, по экстренному сообщению метеорологов, 1 и 2 апреля в столице ожидается сильный дождь. Всего может выпасть до 27 миллиметров осадков, что составляет свыше 70% месячной нормы. Непогода может сопровождаться усилением ветра с порывами до 14 метров в секунду.

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