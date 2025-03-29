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29 марта, 19:15

Общество

В России появился вызывающий кашель с кровью неизвестный вирус

В России появился вызывающий кашель с кровью неизвестный вирус

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В России появился неизвестный вирус, от которого не помогают лекарства. У всех заболевших все начиналось с ломоты и слабости. Но через пару дней появляется температура до 39 градусов и сильнейший кашель, даже с кровью.

Симптомы не проходят и через неделю лечения антибиотиками. При этом у всех отрицательные тесты на ковид и грипп. По одной из версий, это может быть микоплазменная пневмония. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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