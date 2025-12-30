Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 декабря, 19:30

Общество

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

"Мослекторий": Александр Фокин – о новогодних традициях

"Вопрос спорный": россияне назвали главное блюдо новогоднего застолья

"Новости дня": москвичам напомнили, где запрещено запускать пиротехнику

Москвичи могут отправить посылки и поздравления бойцам СВО в павильонах "Фабрика подарков"

Телезрители Москвы 24 смогут показать новогодние елки в эфире

Михаил Мишустин исполнил мечты детей в рамках акции "Елка желаний"

Телеканал Москва 24 будет в прямом эфире в новогоднюю ночь

Сугробы могут вырасти до 30 сантиметров в Москве к Новому году

Новости регионов: новогоднюю световую фигуру повредили в центре Арзамаса

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. Речь идет обо всех возрастных группах. Эпидемические пороги не превышены. Ведомство в праздники будет держать ситуацию на постоянном контроле.

Тем не менее продолжает доминировать гонконгский штамм гриппа A. При этом в ведомстве отметили высокий уровень вакцинации. Прививки от гриппа сделали почти 55% жителей России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕкатерина Фоменко

Куда съездить в новогодние праздники недалеко от Москвы?

В зимней Туле можно зайти в музей самоваров и купить пряники

На Валдай едут отдыхать от города и шума

Читать
закрыть

От каких новогодних традиций лучше отказаться?

Не стоит затевать генеральную уборку 31 декабря

В канун Нового года лучше отказаться от похода в баню

Читать
закрыть

Как встретить Новый год в одиночестве без стресса?

Стоит заранее составить план действий на весь день

За несколько часов до боя курантов полезно написать самому себе письмо благодарности

Читать
закрыть

Главные научные достижения-2025

Астрономам удалось обнаружить 128 новых, неизвестных ранее спутников Сатурна

Вакцина против рака показала многообещающие результаты в клинических испытаниях на людях

Читать
закрыть

Как введение рейтинга автошкол скажется на качестве их работы?

Новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных

Эксперты уверены: внедрение критериев повлияет на цены обучения

Читать
закрыть

Могут ли мошенники подделать речь для угона автомобилей?

Нейросети, способные подделывать голос, могут использовать системы речевого управления для подачи команд

Простой способ обезопасить автомобиль от потенциальных хакерских атак – не подключать его к интернету

Читать
закрыть

Расширят ли доступ к единому пособию для семей с детьми?

Величина прожиточного минимума на ребенка пересматривается ежегодно

Эксперты уверены: прежде чем вводить новые меры, нужно провести тщательные расчеты

Читать
закрыть

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика