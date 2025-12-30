Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. Речь идет обо всех возрастных группах. Эпидемические пороги не превышены. Ведомство в праздники будет держать ситуацию на постоянном контроле.

Тем не менее продолжает доминировать гонконгский штамм гриппа A. При этом в ведомстве отметили высокий уровень вакцинации. Прививки от гриппа сделали почти 55% жителей России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.