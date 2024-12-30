Москвичам рассказали, как выбрать готовые салаты для новогоднего стола

Согласно исследованию одной из сетей гипермаркетов, около 36% россиян планируют поставить на новогодний стол готовые салаты и закуски. Они отказываются от домашних блюд в пользу покупных из-за нехватки времени.

Как рассказала врач-диетолог Александра Разаренова, салаты на развес имеют короткий срок годности. Как правило, не более 12 часов. Она считает, что целесообразнее выбирать блюда в упаковке, причем отдавать предпочтение нужно вакуумной или с использованием методики газово-модифицированной среды. Так создаются более благоприятные условия для хранения салата, уточнила специалист.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.