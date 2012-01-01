Диетолог Разаренова перечислила блюда, запрещенные на новогоднем столе

Во многих семьях принято готовить к новогоднему столу тазики оливье, намазывать икру на хлеб с маслом и запивать все не самыми полезными напитками. Но такой подход может обернуться серьезными последствиями. Москва 24 разбиралась, как сделать праздничный стол не только вкусным, но и безопасным для здоровья.

Стоп-лист

В новогоднюю ночь рекомендуется свести к минимуму продукты, которые заведомо могут вызвать проблемы с усвоением, тяжесть и дискомфорт в желудке. К таким относятся жирные и жареные блюда, рассказала Москве 24 врач-диетолог Александра Разаренова.





Александра Разаренова врач-диетолог Эта еда вредна не только для желудочно-кишечного тракта, но и создает угрозу сердечно-сосудистой системе. Особенно если такие продукты употребляются регулярно.

Майонезные салаты, которые известны высокой жирностью и калорийностью, специалист рекомендовала заменить на легкие варианты с йогуртовой заправкой. Также в качестве альтернативы можно добавить в салаты и закуски авокадо.

"Если майонез все-таки хочется использовать, лучше приготовить его дома самостоятельно, – рецепты легко найти в интернете. Таким образом, сократится количество ненужных элементов в рационе. Но и его добавлять в салат все равно нужно в меру. Можно также сделать соус на основе греческого йогурта и домашнего майонеза в различных пропорциях: это тоже сокращает избыточность жиров в новогоднем меню", – объяснила диетолог.

Разаренова также обратила внимание на консервы и полуфабрикаты: по ее словам, такие продукты содержат много соли, консервантов и искусственных добавок. Еще стоит свести к минимуму сладости и десерты с высоким содержанием сахара.





Александра Разаренова врач-диетолог Эти продукты вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови, что приводит к усталости и повышенному аппетиту. Кроме того, сладости могут способствовать набору веса.

Чрезмерное употребление алкоголя, в свою очередь, приводит к обезвоживанию, головной боли и плохому самочувствию на следующий день. Специалист рекомендовала соблюдать умеренность, а лучше – полностью исключить спиртное.

Также эксперт призвала помнить о хронических заболеваниях и индивидуальной непереносимости тех или иных ингредиентов и составлять новогоднее меню исходя из разрешенных продуктов.

У нас замена

Сделать новогодний стол полезным помогут овощные закуски, отметила Александра Разаренова. По ее словам, к празднику стоит приготовить ассорти из свежих овощей, салаты с заправками на основе оливкового масла или легкими йогуртовыми соусами.





Александра Разаренова врач-диетолог Среди вариантов – капрезе, карпаччо из свеклы с руколой, базиликом, оливковым маслом, бальзамическим уксусом и кедровыми орехами. Или карпаччо из кабачка с козьим сыром. Также подойдет закуска из разнообразных листовых салатов и морепродуктов, например креветок. Эти блюда не только украсят стол, но и сделают праздничный ужин легким и полезным.

В качестве гарниров можно использовать варианты из запеченных овощей. Также рекомендуется заменить привычный белый рис на коричневый или дикий либо же вовсе приготовить блюдо на основе киноа либо гречки. А чтобы сделать блюда вкуснее и изысканнее, достаточно добавить ароматные специи и приправы, отметила врач.

Вместо колбасной нарезки она посоветовала приготовить легкие канапе с креветками, добавив кубики из огурцов и помидоров черри, а также дольки мандарина. Жирные варианты мяса (свинину, говядину, баранину) можно заменить на запеченную или приготовленную су-вид курицу или индейку. Подать на стол ее лучше в виде нарезки или в форме небольших шашлычков на шпажках, заметила Разаренова.

"Не стоит забывать и о рыбной тарелке: это не только источник легкоусвояемого белка, но и полезных жиров. И не всегда надо отдавать предпочтение дорогостоящим сортам: скумбрия или селедка с зеленым луком на слайсе отваренного в мундире картофеля будет выглядеть на столе нарядно. При этом блюдо уже не так калорийно, как привычная селедка под шубой", – подчеркнула эксперт.

Тяжелые торты и пирожные специалист рекомендовала заменить фруктовыми салатами, запеченными фруктами с корицей или простой нарезкой.

Как не переесть?

Позднее застолье – серьезная нагрузка на желудочно-кишечный тракт, напомнила Александра Разаренова. Чтобы не усилить чувство голода днем и не переесть ночью, эксперт рекомендовала не пропускать завтрак и обед. Кроме того, подавать блюда на стол лучше небольшими порциями: это поможет контролировать количество съеденного.

"Нужно постараться организовать праздничный ужин не слишком поздно. А ближе к полуночи ограничиться легкими закусками, если таковые потребуются", – предложила врач.





Александра Разаренова врач-диетолог Помните: вторая вилка салата по вкусу такая же, как и первая, поэтому нет смысла накладывать сразу много. Используйте маленькие тарелки и порционные размеры, чтобы избежать переизбытка еды. Также это даст возможность попробовать еще что-то.

Диетолог призвала ограничить алкоголь: он разжигает аппетит, из-за чего контролировать количество съеденного становится сложнее. Врач посоветовала выпивать один-два бокала воды на один бокал вина, чтобы избежать обезвоживания.

Разаренова также рекомендовала больше двигаться и танцевать. За счет этого удастся не только весело встретить Новый год, но и на время забыть о столе с едой.

Вернуть все в прежнее русло

Если в новогоднюю ночь все же не удалось отследить количество съеденного, важно вернуться к нормальному режиму питания. Однако не нужно устраивать строгие диеты или голодовки 1 января: по словам врача, жесткие ограничения могут привести к новым срывам.





Александра Разаренова врач-диетолог Просто вернитесь к обычному рациону и сделайте его чуть легче. В первые дни после праздника включите больше овощей, фруктов и нежирных белков.

Питьевой режим поможет вывести лишнюю соль и токсины, а прогулки на свежем воздухе и активные игры с детьми ускорят обмен веществ и улучшат самочувствие, заключила врач.

