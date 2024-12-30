Врач Соломатина перечислила запрещенные для пожилых продукты на новогоднем столе

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Пожилым лучше отказаться алкоголя, сладкой газировки, а также соленых, жирных и жареных продуктов на новогоднем столе. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист пояснила, что многие люди почтенного возраста страдают от гипертонии. Им противопоказаны соленья, поскольку они повышают давление и задерживают жидкость.



Елена Соломатина врач-диетолог Жирные сорта колбас, салаты с большим количеством майонеза, жареное мясо также лучше не есть. У пожилых часто развивается атеросклероз, поэтому лишний холестерин им не нужен.

По словам Соломатиной, при жарке продукта образуются трансжиры. Они повреждают мембраны клеток, что приводит к развитию атеросклероза.

Также диетолог посоветовала отказаться от сладкой газировки. Она содержит много сахара и резко повышает уровень глюкозы, которая повреждает сосуды.



Елена Соломатина врач-диетолог В свою очередь, алкоголь вызывает обезвоживание, интоксикацию и дает нагрузку на все органы и системы.

Газировку специалист посоветовала заменить на домашний морс с минимальным количеством сахара. Вместо салатов нужно есть побольше свежей зелени. Можно приготовить цезарь и заправить его нежирной сметаной. Сыры лучше выбирать несоленые и не очень жирные: пармезан заменить на моцареллу.

"Вместе с овощами можно запечь грудку курицы или индейки не сильно соленой либо взять нежирную рыбу", – указала эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что сливочное масло является самым вредным для здоровья продуктом. В его составе много трансжиров, которые усиливают повреждение внутренней оболочки сосудов и развитие атеросклероза, а также повышают риск сердечно-сосудистой смертности. Поэтому лучше заменить сливочное масло на спреды – в них содержится меньше трансжиров и насыщенных жиров.

