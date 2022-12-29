Нутрициолог рассказала о калорийности новогодних традиционных блюд

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Нутрициолог Елена Свиридова рассказала о калорийности блюд, которые традиционно присутствуют на новогоднем столе, в том числе у героев советских фильмов. Об этом сообщает RT.

Так, крабовый салат, присутствующий на столе героев в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", содержит в 100 граммах около 200 калорий.

"Как и с любым блюдом, необходимо соблюдать меру, потому что салат заправляют майонезом. Крабовый салат подойдет для диетического питания, если вместо риса добавить белокочанную капусту, а майонез заменить нежирной сметаной или йогуртом", – отметила Свиридова.

Нутрициолог также напомнила, что в сутки допустимо съедать не более четырех мандаринов, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.

Свиридова отметила, что овощная икра, которая у многих ассоциируется с банкетом в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", является полезным продуктом для тех, кто следит за фигурой.

Салат оливье, по словам нутрициолога, содержит около 210 калорий в 100 граммах. Специалист отметила, что в этом салате высокое содержание витаминов и белка.

"Яйца и курица – главный источник белка, свежие огурцы заменяют клетчатку, маринованные – восстанавливают водно-солевой баланс. Горошек – растительный белок, морковь богата витамином А", – пояснила Свиридова.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала о самой вредной привычке за новогодним столом, которой подвержены россияне. По словам эксперта, речь идет о переедании. Из-за обилия пищи в работе поджелудочной железы может произойти сбой. В результате не исключено развитие острых состояний вплоть до заворота кишок.

Специалист порекомендовала любой прием вредной пищи перемежать овощем или салатом из сырых овощей, чтобы поддержать организм клетчаткой.



"Доктор 24": главное блюдо на новогодний стол

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