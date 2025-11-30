Специальный проект в честь Дня матери стартовал в Москве

Специальный проект, посвященный Дню матери, стартовал в Москве – сеть "Азбука вкуса" вместе с центрами женского здоровья и Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина выпустила уникальные праздничные стаканы.

На них изображены репродукции картин из коллекции музея с образами материнства. Этим проектом организаторы хотели выразить благодарность всем мамам за заботу и любовь.

Получить стаканчики можно в поликлиниках и центрах "Мои Документы", в Пушкинском музее, а также в магазинах "Азбуки вкуса". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

