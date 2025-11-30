Форма поиска по сайту

30 ноября, 10:46

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил в своем канале в MAX жительниц Москвы с Днем матери.

"Светлый семейный праздник – прекрасный повод вновь выразить нашу любовь и благодарность самому главному человеку на земле. Мама – это первый вздох, первая улыбка, первое слово. Первые уроки, которые останутся с нами на всю жизнь", – отметил он.

По словам мэра столицы, материнский труд наполнен нежностью, заботой и теплом.

"И потому мы всю жизнь, как молитву, повторяем детские строчки любимой песни: "Пусть всегда будет мама", – подчеркнул Собянин.

Он пожелал москвичкам здоровья, семейного благополучия, домашнего уюта и счастья.

В честь Дня матери в Москве подготовлена праздничная программа. Школьники и студенты подпишут более 1 миллиона открыток-"маментинок" с самыми теплыми словами. В центрах женского здоровья женщин будут ждать пряники ручной работы, подготовленные городскими колледжами.

Столица подготовила масштабную праздничную программу ко Дню матери

