Эксперты рассказали, как не допустить зависимость от покупок на маркетплейсах

Зависимость от покупок на маркетплейсах – новое психическое расстройство, которое может привести к серьезным последствиям. К такому выводу пришли психологи.

Маркетплейсы не перестают пользоваться спросом и популярностью, но легкая доступность товаров делает решение о покупке более импульсивными и неоправданными. Как диагностировать у себя эту проблему? И что делать, если она есть?

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