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Новости

Новости

30 октября, 18:00

Общество

Эксперты рассказали, как не допустить зависимость от покупок на маркетплейсах

Эксперты рассказали, как не допустить зависимость от покупок на маркетплейсах

Новости часа: городская парковка в Москве 4 и 6 ноября будет бесплатной

Жителей столичного региона предупредили о тумане 31 октября

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Новости часа: строительство электродепо "Столбово" будет завершено в конце 2024 года

Ледяной дождь и гололедицу пообещали в Москве в ближайшие часы

Осадки сохранятся в Москве до 15:00 30 октября

Проект реставрации ресторана "Прага" на Арбате находится в разработке

Зависимость от покупок на маркетплейсах – новое психическое расстройство, которое может привести к серьезным последствиям. К такому выводу пришли психологи.

Маркетплейсы не перестают пользоваться спросом и популярностью, но легкая доступность товаров делает решение о покупке более импульсивными и неоправданными. Как диагностировать у себя эту проблему? И что делать, если она есть?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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