30 октября, 05:55Город
"Мой район. Навигатор": готовность реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево составляет 75%
Реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево продолжается, специалисты оценивают готовность на 75%.
Строители укрепили фундамент и стены усадьбы, в порядок привели отделку парадной лестницы и воссоздали лепной декор в виде морского божества.
На здании усадьбы полностью восстановлены два кирпичных здания – центральная часть, историческая. Воссоздано медное покрытие кровли, установлена водосточная система, покрытие всех выступающих частей и подоконных отливов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор