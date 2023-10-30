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30 октября, 05:55

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"Мой район. Навигатор": готовность реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево составляет 75%

"Мой район. Навигатор": готовность реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево составляет 75%

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Реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево продолжается, специалисты оценивают готовность на 75%.

Строители укрепили фундамент и стены усадьбы, в порядок привели отделку парадной лестницы и воссоздали лепной декор в виде морского божества.

На здании усадьбы полностью восстановлены два кирпичных здания – центральная часть, историческая. Воссоздано медное покрытие кровли, установлена водосточная система, покрытие всех выступающих частей и подоконных отливов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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