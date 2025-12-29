МРОТ и страховая пенсия вырастут в России в январе

С января 2026 года вступят в силу новые законы и изменения в действующие нормы. В частности, размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырастет на 20%, а страховую пенсию проиндексируют на 7,6%.

Также расширят меры поддержки российских семей: больше не будет ограничений на включение в страховой стаж периодов ухода за ребенком до 1,5 года. При этом выплаты смогут получать работающие родители двух и более детей, а также женщины со званием "Мать-героиня".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.