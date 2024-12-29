Накануне Нового года в столичных торговых центрах наблюдается ажиотаж

Накануне Нового года в столичных торговых центрах традиционный ажиотаж. Многие предпочитают покупкам на маркетплейсах походы в обычные магазины. Ведь это еще и возможность зарядиться предпраздничным настроением.

На пунктах выдачи сейчас столько покупателей забирают свои онлайн заказы, что там приходится нанимать дополнительный персонал. Как показывают опросы, самыми популярными вариантами презентов в этом году оказались новогодние игрушки, аромасвечи и уходовая косметика.

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