Карьерный форум-выставка начал работу в Москве

В Москве открылся карьерный форум-выставка. Посетители могут получить консультации и ознакомиться с перспективными профессиями. Мероприятие организовано для помощи молодым людям в поиске работы, освоении новых навыков для портфолио и получении рекомендаций специалистов.

Десятки компаний расскажут о возможностях трудоустройства и программах стажировок по разным направлениям. Организаторы подготовили лекции и мастер-классы, где посетители научатся использовать нейросети и создавать чат-боты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.