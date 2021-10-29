После закрытия столичного общепита люди стали обедать в самых неожиданных местах

Москвичи едят на скамейках, на ступеньках и возле торговых центров. После закрытия кафе и ресторанов люди стали обедать в самых неожиданных местах. А за фастфудом навынос в столице выстраиваются очереди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.