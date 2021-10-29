Производители спиртных напитков попросили усилить контроль за самогоноварением в РФ

Самостоятельно производить алкоголь в России вполне законно. Любой человек может купить самогонный аппарат. Главное – употреблять полученный продукт самому, а не торговать им.

И эта ситуация очень не нравится официальным производителям спиртных напитков. Они просят правительство усилить контроль за самогоноварением в стране.

По их словам, самопальный алкоголь не соответствует никаким ГОСТам. Содержание метанола в самогоне может превышать норму в 66 раз, а сивушных масел – в 832 раза. От властей требуют усилить контроль за оборотом аппаратов и ужесточить требования к их использованию.