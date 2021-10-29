Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу, 29 октября, в Москве установится облачная погода с небольшими дождями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем температура воздуха будет составлять 8–10 градусов. Прогнозируется юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, а атмосферное давление немного поднимется, но останется пониженным – 754 миллиметра ртутного столба.

К вечеру немного похолодает и усилится ветер. По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 30 октября, температура снизится до 6–8 градусов, а скорость ветра составит 6–11 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в Москве на предстоящих выходных приблизится к рекордным значениям полувековой давности.

Так, в субботу, 30 октября, днем воздух прогреется до 12–14 градусов (до плюс 10–15 градусов в столичном регионе), а в воскресенье, 31 октября, столбики термометров поднимутся до 10–12 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал, что в центре европейской части России до среды, 3 ноября, будет наблюдаться температурная аномалия в семь градусов выше нормы, вероятнее всего, такая погода сохранится и далее.

