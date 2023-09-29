Осенний призыв в России начнется 1 октября во всех субъектах. Исключение составят некоторые районы Крайнего Севера, там старт назначен на месяц позже. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве пояснили, что все призывники будут служить на территории России. В пункты дислокации военных в новых регионах и на СВО военнослужащих отправлять не будут. После окончания срока службы всех призывников уволят и направят домой.

Также в Генштабе уточнили, что никаких планов по дополнительной мобилизации нет. Для участия в СВО достаточно контрактников и добровольцев. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.