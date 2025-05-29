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29 мая, 10:45

Общество

Роскачество проверит популярные игрушки Labubu на безопасность

Роскачество проверит популярные игрушки Labubu на безопасность

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Игрушками Labubu заинтересовалось Роскачество. Специалисты закупят товары в магазинах и на маркетплейсах, чтобы проверить их на безопасность и соответствие стандартам. Особое внимание уделят брелокам, которые часто покупают в качестве сувениров, но могут не соответствовать требованиям к детским товарам.

Labubu представляет собой улыбающуюся девочку-эльфа, которая, несмотря на репутацию монстра, не вызывает у экспертов негативных оценок. Стоимость таких игрушек начинается от восьми тысяч рублей, но может доходить до нескольких десятков тысяч. За последние недели они стали особенно популярны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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