Ночь в Москве на 29 апреля прошла спокойно после аномального снегопада и штормового ветра. По прогнозам синоптиков, серьезных погодных условий не ожидается, возможны небольшой дождь со снегом. Температура воздуха днем повысится до плюс 4 градусов.

Коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. Аварийные бригады круглосуточно распиливают и вывозят деревья, которые упали под натиском стихии, чтобы обеспечить безопасное движение машин и пешеходов.

