В России предложили привлечь казаков к охране природы. Их собираются активнее привлекать к госслужбе, сообщает "Коммерсант". Казачьим батальонам хотят поручить следить за экологической безопасностью, также они будут участвовать в рейдах, в том числе во время режима ЧС.

В Минприроды объяснили, что и сейчас казаки помогают с охраной лесов, но делают это, по сути, как волонтеры. Теперь же с ними планируют заключать договоры. Однако сначала новые сотрудники должны будут пройти обучение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.