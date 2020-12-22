Как изменилась экология Москвы

Специалисты отмечают, что Москва с каждым годом становится все более экологичным городом. Сегодня в столице выбросы в атмосферу вредных веществ в два раза ниже, чем 10 лет назад. Рассказываем, как Москве удалось добиться таких показателей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чистый транспорт

Улучшению экологии в Москве способствует реализация целого ряда крупных проектов. В частности, в городе активно обновляется подвижной состав общественного транспорта, что благоприятно сказывается на ситуации. Только в 2021 году столица закупила 400 электробусов и 71 трамвай. Всего за последние 10 лет город приобрел 900 электробусов и порядка 700 современных трамваев.





Сергей Собянин мэр Москвы Экологическая программа Москвы основана в первую очередь на повышении уровня экологичности самого транспорта. Как я уже сказал, это и производство новых видов бензина, новые требования к экологии транспорта, который въезжает в город, новые двигатели у машин, которые появляются.

С 2021 года Москва перестала закупать автобусы на дизельном и бензиновом топливе, перейдя на электробусы. Об этом заявил Сергей Собянин. По его словам, парк автобусов с двигателями внутреннего сгорания еще достаточно большой, однако он будет постепенно уменьшаться. По подсчетам экспертов, замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы СО2 на 60,7 тонны в год.



Не ниже Евро-5

Москва также последовательно ужесточает требования к используемому в городе топливу. С 2013 года в столице запретили продажу топлива экологического стандарта ниже Евро-4, а с 2016 года – ниже Евро-5. Кроме того, грузовикам с экологическим классом двигателей ниже Евро-3 запретили въезжать на ТТК и в его границы. Грузовикам ниже экологического класса Евро-2 запрещено движение на территории от ТТК до МКАД и по МКАД.

Добиться значительного снижения концентрации загрязняющих веществ в воздухе помогло в том числе и обновление грузового, а также автобусного парка улучшенного экологического класса (не ниже 4-5 экологического класса). Об этом рассказала директор ГПБУ "Мосэкомониторинг" Полина Захарова. Среди прочих эффективных мер она выделила интенсивное развитие малой немоторизированной мобильности, дорожно-транспортной сети и ряд других мероприятий.

С 2010 по 2020 годы в столице в 2,4 раза снизились суммарные выбросы в воздух основных загрязняющих веществ.



Модернизация предприятий

В столице за 10 лет качество воздуха улучшилось более чем в два раза

Еще одно направление работы – модернизация старых предприятий. В ноябре мэр Москвы сообщил, что власти с опережением графика завершают второй этап глобальной реконструкции Люберецких очистных сооружений (ЛОС). Отмечается, что ключевые объекты биологической очистки стоков уже готовы.





Сергей Собянин мэр Москвы При модернизации делаем упор также на повышение качества воздуха. Мы уже почти избавились от неприятного запаха на ЛОС. Внедряем безотходные технологии. Из переработанного осадка получатся биотопливо и минеральное удобрение. Все это улучшит экологию Московского региона.

Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что модернизация Курьяновских очистных сооружений (КОС) будет в основном завершена к концу 2021 года. При этом пусконаладочные работы запланированы на первое полугодие 2022, "чтобы все уже работало в штатном режиме".

"В Москве продолжается комплексная реконструкция Курьяновских и Люберецких сооружений,... это не просто ремонт, а их радикальная реконструкция, которая позволит улучшить очистку на Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях. Это громадная стройка и громадный объем работы", – подчеркнул он.

Один из самых масштабных проектов – реконструкция Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В июне 2021 года на предприятии завершили демонтаж установок прошлого экологического поколения, которые там служили еще с 1960-х годов. Устаревшие установки заменили современным комплексом переработки нефти "Евро+". Благодаря реконструкции завод на 99,9% снизил сброс в Москву-реку загрязненных стоков, а также сократил в 2,2 раза выбросы в атмосферу вредных веществ.

Помимо этого за последние 10 лет в городе закрылись вредные производства, такие как, цементный элеватор в Печатниках или завод "Эколог".



Зеленый город

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

По словам Сергея Собянина, столица является самым зеленым мегаполисом планеты, в котором практически половину территории занимают природные зоны.





Сергей Собянин мэр Москвы Парки, скверы и природные территории занимают 49% площади нашего города. А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик.

В свою очередь, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что одним из важнейших направлений формирования комфортной городской среды является озеленение.

"Все проекты по благоустройству, которые реализуются в Москве, предполагают высадку деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников. В этом году на восьми улицах и магистралях высадили в общей сложности около 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников", – подчеркнул он.

Полностью работы были выполнены на восьми объектах: Ломоносовском, Балаклавском, Ленинградском и Мичуринском проспектах. Кроме того, на Большой Черкизовской улице, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе (включая улицу Милашенкова), а также в районе ТПУ "Лефортово".



Международное признание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экологические достижения Москвы высоко оценивают на международном уровне. По итогам 2020 года город вошел в список 30 лучших столиц по качеству воздуха по данным онлайн-платформы IQAir. В частности, в Москве содержание взвешенных частиц оценили на 22% ниже, чем в Риме и на 11% ниже, чем в Париже.

В 2020 году столица впервые вошла в список городов категории A организации Carbon Disclosure Project (CDP), которая формирует систему публичного раскрытия информации о выбросах парниковых газов. Снижение выбросов парниковых газов к 2020 году составило порядка 25% по сравнению с 1990 годом.

По результатам исследований PwC, Москва занимает первое место по площади озелененных природных и рекреационных объектов на душу населения среди 12 городов, включая Нью-Йорк, Пекин, Лондон, Берлин, Сингапур и других.