Собянин объявил о выходе на линию 900-го электробуса

18:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве на линию для перевозки пассажиров вышел уже 900-й электробус. Об этом в ходе осмотра электробусов, украшенных к Новому году, сообщил Сергей Собянин.
"Сегодня большое хорошее событие – пришел 900-й электробус. Как пообещали, до конца года будет около тысячи машин. Москва – № 1 по электробусам", – заявил мэр.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы отмечается, что прибывший электробус относится к новому поколению машин. Он собран ПАО "КамАЗ" на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ).
Переход на экологичный транспорт и отказ от закупок дизельных автобусов в столице стартовал в 2021 году. За это время в городе сформировался полноценный парк электробусов, в состав которого входят уже 900 машин. В 2022 году власти планируют закупить еще 500 электробусов.
Подчеркивается, что замена одного дизельного автобуса электробусом позволяет снизить выбросы СО2 на 60,7 тонны в год. Власти предполагают, что в ближайшие годы увеличение количества электробусов на маршрутах позволит сократить выбросы в окружающую среду на 86 тысяч тонн в год.
Ранее гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин рассказал о сроках начала поставок водоробусов в Москву. По его словам, первые модели доставят в IV квартале 2022 года. Планируется, что поступившие водоробусы будут участвовать в тестовой эксплуатации.
В Москве в ближайшее время поедет тысячный электробус
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: