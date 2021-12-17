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Транспорт

18:37

Собянин объявил о выходе на линию 900-го электробуса

мэр Москвы транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве на линию для перевозки пассажиров вышел уже 900-й электробус. Об этом в ходе осмотра электробусов, украшенных к Новому году, сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня большое хорошее событие – пришел 900-й электробус. Как пообещали, до конца года будет около тысячи машин. Москва – № 1 по электробусам", – заявил мэр.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы отмечается, что прибывший электробус относится к новому поколению машин. Он собран ПАО "КамАЗ" на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе (СВАРЗ).

Переход на экологичный транспорт и отказ от закупок дизельных автобусов в столице стартовал в 2021 году. За это время в городе сформировался полноценный парк электробусов, в состав которого входят уже 900 машин. В 2022 году власти планируют закупить еще 500 электробусов.

Подчеркивается, что замена одного дизельного автобуса электробусом позволяет снизить выбросы СО2 на 60,7 тонны в год. Власти предполагают, что в ближайшие годы увеличение количества электробусов на маршрутах позволит сократить выбросы в окружающую среду на 86 тысяч тонн в год.

Ранее гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин рассказал о сроках начала поставок водоробусов в Москву. По его словам, первые модели доставят в IV квартале 2022 года. Планируется, что поступившие водоробусы будут участвовать в тестовой эксплуатации.

В Москве в ближайшее время поедет тысячный электробус

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