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28 сентября, 17:30

Общество

Жителям столицы рассказали о работе единого пункта отбора на службу на улице Яблочкова

Жителям столицы рассказали о работе единого пункта отбора на службу на улице Яблочкова

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улицу Яблочкова.

Центр работает в режиме одного окна, и поэтому пройти все необходимые процедуры здесь можно быстро и без очередей. На месте работают волонтеры, они помогают посетителям с заполнением анкет. В центре сразу можно подать документы, пройти медосмотр и собеседование, а также определиться с военной специальностью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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