Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

В столице на улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на контрактную службу. Кандидаты могут обратиться туда до 20:00. Там можно подать документы, пройти остальные обязательные этапы – медосмотр и собеседование.

Специалисты подробно расскажут о льготах и выплатах, которые положены военнослужащим и их семьям. Получить эту информацию также можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru.

"Боевого опыта у меня конечно нет, но надеюсь, что мне помогут, подскажут. Семья дала напутственные слова, что ждут, чтобы вернулся, но вернулся с победой", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.