Штраф за нарушение тишины водителями предложили ввести по всей России

Штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут ввести для всех российских городов. Причем наказание касается не только ночных, но и дневных часов, рассказали в Совете Федерации.

Подобные нарушения, вероятно, подпадут в статью "Хулиганство" нового Кодекса об административных правонарушениях. Инициатива сенаторов появились после предложения Сергея Собянина: в Мосгордуму планируют внести законопроект о преднамеренном нарушении тишины водителями. При этом минимальный штраф вырастет в 10 раз – до 5 тысяч рублей.