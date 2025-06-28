Опрос показал, что половина родителей в Москве поддерживает запрет соцсетей для подростков

В Москве каждый второй родитель выступает за запрет социальных сетей для подростков. По данным опроса, больше половины опрошенных родителей полностью поддерживают идею запрета соцсетей для детей. Четверть респондентов считают, что ограничения не принесут пользы, ведь подростки все равно будут находить способы обойти запреты.

Психологи подчеркивают: дети в соцсетях сталкиваются с буллингом, нежелательными знакомствами и становятся легкой мишенью для кибермошенников. Чрезмерное увлечение экранами мешает развитию мышления и снижает навыки коммуникации. Эксперты советуют родителям внимательно контролировать контент и режим использования гаджетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.