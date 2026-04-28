Снежный покров в Москве сойдет к 30 апреля, обещают синоптики. Уже два дня циклон посыпает город снегом и поливает дождем. Главной проблемой стал штормовой ветер, который повалил более 100 деревьев.

Вторник, 28 апреля, может стать самым холодным за всю историю метеонаблюдений. За минувшие сутки в столичном регионе выпало 110% от месячного объема осадков. Москва находится в тыловой части североатлантического циклона.

