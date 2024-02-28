Участники второго этапа отбора НКО могут получить помещения в бесплатную аренду от Москвы

Москва наращивает поддержку социальных инициатив. В столице стартует второй этап отбора организаций, которые получат помещения в бесплатную аренду.

В столице насчитывается около 30 тысяч некоммерческих организаций, более 10 тысяч из них – социально ориентированные. Такие организации получают имущественную, финансовую и информационную поддержку, которая продолжится и в 2024 году.

Подробнее об условиях конкурса и о том, какие благотворительные сервисы доступны москвичам, – в эфире телеканала Москва 24.