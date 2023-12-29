Более 700 помещений в подвалах и на цокольных этажах продали на торгах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 700 помещений на цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов и отдельно стоящих нежилых зданий продали на столичных торгах с начала 2023 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, подвальные помещения пользуются спросом у инвесторов, так как возможности коммерции совпадают с первыми этажами, однако стартовая цена лотов ниже.

"Популярность этих объектов подтверждается статистикой. С начала 2023 года в Москве состоялись торги по 707 таким помещениям. В 2022-м реализовали 344 лота, а в 2021-м – 249. Конкуренция на таких торгах в среднем составляет семь претендентов на лот", – рассказал Ефимов.

Также он уточнил, что все процедуры участия в торгах проходят в онлайн-режиме. Договор же заключается напрямую с собственником – столицей или городским учреждением. Всего пользователям доступно три вида аукционов – открытые торги на повышение цены, продажа при помощи публичного предложения на понижение начальной стоимости, а также торги без объявления цены. В случае последнего участники сами называют сумму, за которую готовы выкупить объект.

Как рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, больше всего с торгов уходили помещения в подвалах и на цокольных этажах в центральных районах столицы. Это связано с тем, что из-за большей потребительской и деловой активности здесь существенно выше спрос.

"Всего в ЦАО состоялись торги по 212 объектам. Популярностью также пользовались помещения на западе столицы, где реализовано 170 лотов. На третьем месте Северный административный округ – здесь торги прошли по 75 объектам", – уточнил он.

Самым большим объектом стал подвал на Большой Грузинской улице площадью в 1,6 тысячи квадратных метров, а самым маленьким – кладовка на проспекте Маршала Жукова площадью в 1,5 квадратного метра.

Ранее Ефимов рассказывал, что Москва заключила с инвесторами 12 договоров о комплексном развитии территорий. Их общая площадь – 280 гектаров, они расположены в шести административных округах столицы.

Победители уже начали реализовывать проекты развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. В результате работ в городе появится минимум 75 тысяч рабочих мест, уверен он.

Кроме того, власти Москвы заключили 194 тысячи сделок с малыми и средними предприятиями на портале поставщиков. По словам заммэра, в 2023 году количество сделок на портале увеличилось на 4% по сравнению с 2022 годом.

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