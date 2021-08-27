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Общество

08:45

Новости России: туристы на Камчатке устроили погоню за косатками

общество происшествия регионы видео Иван Лозовой Кристина Курума

На Камчатке туристы устроили погоню за косатками. Отдыхающие на лодках во время морской прогулки увидели животных и помчались за ними. Не остановили их и замечания местных жителей. Как считают специалисты, такое поведение просто варварство. Косатки сильно пугаются и могут пострадать. Инцидентом уже заинтересовались местные власти.

Федеральную трассу "Колыма" в Якутии перекрыл селевой поток. Оползень вызвали сильные проливные дожди, которых так ждали в регионе, когда горели леса. В других местах дорога ушла под воду. Движение было парализовано несколько часов. Сейчас машины преодолевают опасный участок по одной полосе.

В зоне подтоплений оказался и Хабаровск. Из-за паводков на реке Амур пострадали тысячи домов в 48 населенных пунктах. Спасателям приходится добираться до пострадавших на лодках. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации.

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