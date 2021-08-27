Новости России: туристы на Камчатке устроили погоню за косатками

На Камчатке туристы устроили погоню за косатками. Отдыхающие на лодках во время морской прогулки увидели животных и помчались за ними. Не остановили их и замечания местных жителей. Как считают специалисты, такое поведение просто варварство. Косатки сильно пугаются и могут пострадать. Инцидентом уже заинтересовались местные власти.

Федеральную трассу "Колыма" в Якутии перекрыл селевой поток. Оползень вызвали сильные проливные дожди, которых так ждали в регионе, когда горели леса. В других местах дорога ушла под воду. Движение было парализовано несколько часов. Сейчас машины преодолевают опасный участок по одной полосе.

В зоне подтоплений оказался и Хабаровск. Из-за паводков на реке Амур пострадали тысячи домов в 48 населенных пунктах. Спасателям приходится добираться до пострадавших на лодках. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации.