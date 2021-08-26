Москва возглавила список городов с самыми дорогими букетами ко Дню знаний

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столица заняла первое место в списке городов с самыми дорогими букетами ко Дню знаний. Средняя стоимость букета цветов в августе составила 1 608 рублей, сообщает РИА Новости.
По словам аналитиков, средняя стоимость букета цветов в августе выросла за год на 11%. А разница между самыми дорогими букетами (в Москве) и самыми дешевыми (в Псковской области) составила 930 рублей.
На втором месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ: там средняя цена цветов в августе составила 1,57 тысячи рублей. Третьей стала Тюменская область со средним чеком в размере 1,39 тысячи рублей.
Похожий ценовой диапазон зафиксировали в Краснодарском крае, где средняя стоимость букета равна 1 373 рублей, в Приморье (1 347 рублей), в Иркутской области (1 279 рублей) и Санкт-Петербурге (1 252 рубля).
Как сообщила "Газета.ру", большинство российских учителей (82%) предпочли бы получить один букет от всего класса на День знаний. При этом около 30% педагогов ранее просили свои классы дарить один букет или не дарить цветы вообще.
Из данных опроса следует, что 77% участников исследования на 1 сентября чаще всего получают цветочные букеты. На втором месте – конфеты (18%). Более 30% опрошенных учителей сообщили, что получают на 1 сентября больше десяти букетов.
Отмечается, что большинство участников опроса (67%) считает, что на сэкономленные от покупки букетов деньги можно приобрести что-нибудь в класс. 29% купили бы на эти средства экскурсии или билеты в театр.
Ранее стало известно, что День знаний в российских школах пройдет в очном формате. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, российские школы готовы к приему всех 17 миллионов школьников, которые пойдут на учебу 1 сентября.
Подмосковные теплицы к 1 сентября поставят более 4,5 млн цветов
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