Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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17:30

Общество

Пришедшие на пункт отбора контрактников рассказали о желании служить в зоне проведения СВО

Пришедшие на пункт отбора контрактников рассказали о желании служить в зоне проведения СВО

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Пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова продолжает свою работу и в выходные дни. Ежедневно сюда приходят добровольцы и проходят тщательный отбор. После завершения всех процедур по оформлению прямо к пункту подъезжают автобусы. На них военнослужащие добираются до места службы.

Записаться на прием можно по телефону 117 или через чат-бот в Telegram. 27 мая пункт отбора на улице Яблочкова работает в графике выходного дня – с 09:00 до 18:00.

Пришедшие в пункт отбора контрактников в Москве рассказали о своей мотивации.

"Много парней ушло, их мобилизировали. Они контракт подписали и возвращаются, все нормально. Здесь скучно одному", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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