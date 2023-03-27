"Актуальный репортаж": Федор Конюхов установил мировой рекорд полета на воздушном шаре

Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности перелета на тепловом воздушном шаре. Речь идет о путешествии без посадок.

Добраться удалось из Кировска Мурманской области до Хатанги в Красноярском крае, а это 2 540 километров. Подробнее о том, как проходил рекордный полет, и о его подготовке, – в эфире телеканала Москва 24.