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Общество

"Актуальный репортаж": Федор Конюхов установил мировой рекорд полета на воздушном шаре

"Актуальный репортаж": Федор Конюхов установил мировой рекорд полета на воздушном шаре

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Путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили мировой рекорд по дальности перелета на тепловом воздушном шаре. Речь идет о путешествии без посадок.

Добраться удалось из Кировска Мурманской области до Хатанги в Красноярском крае, а это 2 540 километров. Подробнее о том, как проходил рекордный полет, и о его подготовке, – в эфире телеканала Москва 24.

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