26 августа, 18:15
С 1 сентября российские аптеки станут использовать локальный офлайн-модуль "Честный знак"
Все российские аптеки обяжут использовать локальный офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак" с 1 сентября.
Это должно обеспечить бесперебойную продажу лекарств и помочь в борьбе с нелегальным оборотом препаратов. Модуль позволяет работать без интернета.
При отсутствии связи проверка кодов маркировки происходит автоматически в офлайн-режиме. Данные о продажах сохраняются и передаются в систему после восстановления соединения.
