С 1 сентября российские аптеки станут использовать локальный офлайн-модуль "Честный знак"

Все российские аптеки обяжут использовать локальный офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак" с 1 сентября.

Это должно обеспечить бесперебойную продажу лекарств и помочь в борьбе с нелегальным оборотом препаратов. Модуль позволяет работать без интернета.

При отсутствии связи проверка кодов маркировки происходит автоматически в офлайн-режиме. Данные о продажах сохраняются и передаются в систему после восстановления соединения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

