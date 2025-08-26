Форма поиска по сайту

26 августа, 18:15

Общество

С 1 сентября российские аптеки станут использовать локальный офлайн-модуль "Честный знак"

Все российские аптеки обяжут использовать локальный офлайн-модуль системы маркировки "Честный знак" с 1 сентября.

Это должно обеспечить бесперебойную продажу лекарств и помочь в борьбе с нелегальным оборотом препаратов. Модуль позволяет работать без интернета.

При отсутствии связи проверка кодов маркировки происходит автоматически в офлайн-режиме. Данные о продажах сохраняются и передаются в систему после восстановления соединения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕкатерина Фоменко

