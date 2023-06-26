События субботы стали самыми обсуждаемыми на Западе. В связи с этим зарубежные СМИ на первые полосы выдали материалы и репортажи из Ростова и Москвы.

Например, немецкая газета "Зюддойче" вышла с заголовком "Что это было?" и сделала репортаж скорее про ростовчан. Их удивило, что вместо того, чтобы сбежать из города, они вышли к танками, чтобы фотографироваться, снимать тиктоки.

"Нью-Йорк Таймз" вышла с заголовком "Будущее "Вагнер" под вопросом". Они тоже удивляются спокойной реакцией горожан, но больше пытаются анализировать, что произошло. И главный вывод, к которому они приходят в самом конце статьи, что "Вагнер" возможно перейдет под контроль Минобороны РФ. При этом официальные власти будут поддерживать ЧВК, потому что это очень эффективная боевая сила.

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