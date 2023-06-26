В МО ФРГ заявили, что Берлин не намерен поставлять Киеву крылатые ракеты

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Германия не собирается поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вильнюс.

По его словам, позиция Берлина в этом вопросе не изменилась.

"Касательно оружия дальнего действия я могу еще раз очень ясно сказать, что мы, как и прежде, придерживаемся сдержанной позиции, так же, как и наши американские партнеры", – цитирует его ТАСС.

В мае Украина официально запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы. Ракеты Taurus могут подойти к истребителям F-16, которые уже были обещаны Киеву западными странами ранее.

Однако в Германии не спешат с отправкой Украине подобных ракет, поскольку не верят, что украинские войска будут разумно использовать такое оружие.

Немецкая крылатая ракета Taurus может пролететь 500 километров, то есть может добраться с украинской границы до Москвы. В связи с этим представители ФРГ опасаются, что Киев таким образом может устроить неконтролируемую эскалацию войны.

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