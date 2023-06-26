Москвичей предупредили о сильном ветре до вечера 27 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Об этом сообщает российский Гидрометцентр.

До 21:00 вторника, 27 июня, прогнозируется ветер с порывами до 15 метров в секунду. В ведомстве указали, что погода потенциально опасна.

В Московской области аналогичное предупреждение будет действовать до 00:00 28 июня. Кроме того, до 21:00 в Подмосковье ожидается высокий уровень пожарной опасности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в нескольких российских регионах в ближайшие сутки пройдут сильные дожди. 26 и 27 июня осадки обрушатся на Белгородскую, Курскую, Воронежскую, Тамбовскую, Брянскую, Орловскую и Липецкую области.

Вместе с этим ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что в четверг, 29 июня, в Москве ожидается дождливая погода.

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