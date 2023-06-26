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26 июня, 21:15

Общество

События субботы стали самыми обсуждаемыми на Западе

События субботы стали самыми обсуждаемыми на Западе

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События субботы стали самыми обсуждаемыми на Западе. Зарубежные газеты до сих пор пестрят яркими заголовками.

Режим контртеррористической операции в Москве и области отменен. Сняты все временные ограничения. Пока горожане продолжают сдавать купленные в панике за огромные деньги билеты в Грузию, российские спецслужбы разбираются, участвовала ли разведка западных стран в событиях 24 июня, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Он также напомнил об информации CNN о том, что Вашингтон будто бы был заранее проинформирован о готовящейся попытке мятежа. О ней в понедельник, 26 июня, написали все западные газеты на первых полосах.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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