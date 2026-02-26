Спрос на рабочую силу снизился в России

На российском рынке труда соискателей становится больше, а открытых вакансий меньше. В декабре работодатели заявили о 1,469 миллиона вакансий, что на 13% меньше, чем годом ранее. Число вакансий сократилось на 12%, а количество резюме выросло на 19.

Число работающих по гражданско-правовым договорам выросло с 1,3 миллиона в ноябре 2024 года до почти 2 миллионов. Договоры ГПХ защищают права сотрудников меньше, чем трудовые договоры. Эксперты прогнозируют замедление роста зарплат и отказ от щедрых соцпакетов для новых сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.