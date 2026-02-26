Форма поиска по сайту

26 февраля, 07:30

Общество

Спрос на рабочую силу снизился в России

"Утро": температура воздуха составит минус 4 градуса в Москве 26 февраля

Телезрителей пригласили стать героями "Утра в Москве"

Владельцев собак предупредили о риске штрафа за лай питомцев в часы тишины

Юрист в сфере ЖКХ рассказала о порядке действий при засоре канализации

В РФ штраф до 200 тысяч рублей грозит за незаконное подключение к чужому Wi-Fi

Новые правила для владельцев земельных участков начнут действовать в России с 2028 года

Москвичка оказалась с долгом, после банкротства ее молодого человека

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до конца месяца

Снег в Москве полностью сойдет к середине апреля

На российском рынке труда соискателей становится больше, а открытых вакансий меньше. В декабре работодатели заявили о 1,469 миллиона вакансий, что на 13% меньше, чем годом ранее. Число вакансий сократилось на 12%, а количество резюме выросло на 19.

Число работающих по гражданско-правовым договорам выросло с 1,3 миллиона в ноябре 2024 года до почти 2 миллионов. Договоры ГПХ защищают права сотрудников меньше, чем трудовые договоры. Эксперты прогнозируют замедление роста зарплат и отказ от щедрых соцпакетов для новых сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

