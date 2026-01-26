Россияне могут подать декларации на налоговые вычеты за прошлый год

Россияне могут начать подавать декларации на оформление налоговых вычетов по расходам за прошлый год. С учетом прогрессивной шкалы НДФЛ размер возможных выплат увеличился. Основные виды вычетов: стандартные, имущественные и социальные.

Социальный вычет, куда входят траты на обучение, спорт и лечение, имеет лимит в 150 тысяч рублей. Имущественный вычет при покупке жилья ограничен суммой 2 миллиона рублей, а по процентам по ипотеке – 3 миллиона. Лимит для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов составляет 400 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.