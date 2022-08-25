Новости последнего часа: пожар в конноспортивном комплексе в Подмосковье локализован

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар в конноспортивном комплексе в Подмосковье локализован на 900 квадратных метрах. Об этом сообщили в МЧС.

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы может увеличиться вечером 25 августа. Об этом заявил Мосэкомониторинг.

Прохладная осенняя погода придет в столицу в середине следующей недели. Об этом рассказали синоптики.